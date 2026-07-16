Largo Igor Protti, a Livorno via libera all'intitolazione dalla Prefettura

16 Lug 2026 - 19:16
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La prefettura di Livorno ha dato oggi il via libera all'intitolazione a Igor Protti della porzione prospiciente allo stadio Picchi di piazzale Montello. Si chiude così una polemica che era stata sollevata ieri pomeriggio dopo la pubblicazione finita sui social della richiesta di integrazioni che la stessa prefettura aveva preteso dal comune per completare l'iter burocratico. Documentazione integrativa che il comune aveva già inviato ieri intorno alle 13.15, come spiegano dalla prefettura. "La Prefettura di Livorno - si legge nella nota prefettizia - comunica che, con provvedimento sottoscritto in data odierna, al termine del procedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente, è stata autorizzata, in deroga al termine ordinario di legge, l'intitolazione di una porzione di Piazzale Montello alla memoria di Igor Protti". Nella nota si spiega che il provvedimento è stato adottato all'esito dell'istruttoria svolta sulla documentazione trasmessa dal Comune di Livorno, "dalla quale è emerso il profilo di una personalità che, oltre ad avere scritto pagine di assoluto prestigio nella storia dello sport italiano, ha saputo rappresentare, con il proprio comportamento e con il proprio esempio, valori autentici di lealtà, correttezza, umiltà, rispetto della persona e profondo senso di appartenenza alla comunità".

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