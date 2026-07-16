Inter, ecco i convocati di Chivu per il ritiro estivo in Germania

16 Lug 2026 - 21:10
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Cristian Chivu in conferenza © inter.it

Cristian Chivu in conferenza © inter.it

L'Inter ha diramato la lista dei convocati di Cristian Chivu per il ritiro di Donaueschingen in Germania. Nella città del Baden-Wurttemberg i Campioni d'Italia rimarranno fino al prossimo 25 luglio. Di seguito l’elenco completo dei giocatori presenti.
PORTIERI: Martinez, Provedel, Di Gennaro, Farronato
DIFENSORI: Bastoni, Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Dimarco, Maye, Bovio, Marello
CENTROCAMPISTI: Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Diouf, Frattesi, Asllani, Akinsanmiro, Luis Henrique, Stankovic, Massolin, Topalovic, Kamate
ATTACCANTI: P. Esposito, Lavelli, Mosconi, Iddrissou

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