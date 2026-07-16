Torino: Israel operato alla spalla, intervento riuscito

16 Lug 2026 - 19:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto a un'operazione in artroscopia alla spalla sinistra presso la Clinica del Remei di Barcellona. Il club granata fa sapere che "l'intervento - eseguito dal professor Jordi Ardevol alla presenza del referente ortopedico del club torinese, il dottor Corrado Bertolo - si è svolto secondo i piani e senza alcuna complicazione nel primo post-operatorio". L'estremo difensore uruguaiano verrà dimesso nella giornata di domani e rientrerà in Italia per iniziare il programma di riabilitazione presso il centro specializzato Fisio&Lab di Torino.

Ultimi video

01:52
Inter, viaggio nel ritiro

Inter, viaggio nel ritiro

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

02:48
DICH SARRI PRESENTAZIONE ATALANTA

Sarri: "Tante offerte ma ho voluto l'Atalanta. Punto su Raspadori e Scamacca"

02:34
DICH DE SILVESTRI DICH

De Silvestri: "Sono il nonno della squadra. Tedesco è un maniaco dei dettagli"

00:40
MAURO SU PIRLO CT SRV

Mauro, un sì a metà per Pirlo: "Andrebbe bene, ma Mancini..."

00:30
PANUCCI SU PIRLO CT MCH

Panucci: "Conosco Pirlo, farebbe molto bene. A Dubai lavoro straordinario""

01:38
DICH DRAGUSIN FIORENTINA 16/7 DICH

Dragusin: "Paratici decisivo, vorrei fermarmi a lungo a Firenze"

00:55
Inter, guarda il programma completo del ritiro in Germania

Inter, guarda il programma completo del ritiro in Germania

01:17
Juventus, ecco tutti gli impegni della tournée estiva

Juventus, ecco tutti gli impegni della tournée estiva

00:30
Juventus, Balzarini: "Ricorso Agnelli, importanti novità"

Juventus, Balzarini: "Ricorso Agnelli, importanti novità"

01:52
L'indispensabile Kalulu

L'indispensabile Kalulu

01:54
Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

02:07
Supermarket Milan

Supermarket Milan

01:32
Spalletti c'è, la Juve no

Spalletti c'è, la Juve no

02:13
Argentina, delirio totale

Argentina, delirio totale

01:52
Inter, viaggio nel ritiro

Inter, viaggio nel ritiro

I più visti di Calcio

DICH ATTA FIORENTINA SU PARAGONI DICH

Siparietto Atta: "Io mix tra Bellingham e Zidane? Non mi rivedo molto in questo paragone...""

DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

Quanto "pesa" Openda

Quanto "pesa" Openda

L'Al-Nassr ha pochi soldi

L'Al-Nassr ha pochi soldi

Spalletti c'è, la Juve no

Spalletti c'è, la Juve no

DICH ACERBI SU LAUTARO E MESSI 16/07 SRV

Acerbi: "Vi svelo il segreto di Lautaro! Gli argentini? Che 'animali'…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:44
Torino: Israel operato alla spalla, intervento riuscito
19:16
Largo Igor Protti, a Livorno via libera all'intitolazione dalla Prefettura
17:37
Decreto sport, arriva lo stop ai magistrati nella giustizia sportiva
15:51
Milan, rinnovata la partnership con Msc Crociere: la nota
13:57
Plusvalenze Juve, Corte Ue: "Il giudice deve poter eliminare le sanzioni sportive"