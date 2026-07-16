Torino: Israel operato alla spalla, intervento riuscito

Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto a un'operazione in artroscopia alla spalla sinistra presso la Clinica del Remei di Barcellona. Il club granata fa sapere che "l'intervento - eseguito dal professor Jordi Ardevol alla presenza del referente ortopedico del club torinese, il dottor Corrado Bertolo - si è svolto secondo i piani e senza alcuna complicazione nel primo post-operatorio". L'estremo difensore uruguaiano verrà dimesso nella giornata di domani e rientrerà in Italia per iniziare il programma di riabilitazione presso il centro specializzato Fisio&Lab di Torino.