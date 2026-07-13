Gonçalo Ramos è atterrato a Milano: ecco le prime immagini con la maglia rossonera

Gonçalo Ramos si è già calato nell'universo Milan. Come testimoniato da alcune storie su Instagram pubblicate dalla futura moglie, il nuovo attaccante rossonero è sbarcato a Milano e ha fatto visita allo store del Diavolo dove ha posato accanto alla sua maglia numero 9. Il portoghese ha ancora alcuni giorni di ferie post Mondiale ed è arrivato in Italia insieme alla famiglia per valutare alcune case. Terminate le visite, ha fatto visita a Milanello dove è stato accolto da Gerry Cardinale. Ora ripartirà ancora per l'ultimo scampolo di vacanze, prima del rientro definitivo tra qualche settimana.