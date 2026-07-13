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Milan

Gonçalo Ramos è atterrato a Milano: ecco le prime immagini con la maglia rossonera

Il nuovo attaccante del Diavolo è in città per valutare alcune case e ripartirà a breve prima di rientrare definitivamente in Italia per la sua nuova avventura. 

13 Lug 2026 - 15:35
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Gonçalo Ramos si è già calato nell'universo Milan. Come testimoniato da alcune storie su Instagram pubblicate dalla futura moglie, il nuovo attaccante rossonero è sbarcato a Milano e ha fatto visita allo store del Diavolo dove ha posato accanto alla sua maglia numero 9. Il portoghese ha ancora alcuni giorni di ferie post Mondiale ed è arrivato in Italia insieme alla famiglia per valutare alcune case. Terminate le visite, ha fatto visita a Milanello dove è stato accolto da Gerry Cardinale. Ora ripartirà ancora per l'ultimo scampolo di vacanze, prima del rientro definitivo tra qualche settimana. 

Nella giornata di ieri, Margarida Amaral Domingues aveva diffuso alcune immagini sugli ultimi istanti a Parigi e i preparativi dell'imminente trasloco. 

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