Napoli in ritiro a Dimaro in Trentino, grande folla attende l'arrivo

Partenza da Capodichino alle 10, arrivo a Verona attorno alle 11.15 e poi in pullman verso il Trentino. Il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà a Dimaro-Folgarida alle 13.15 e alle 18 il primo allenamento a porte aperte alla Ski.it Arena, che per l'occasione ha ampliato la capienza. Per il quindicesimo anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in val di Sole, con quartier generale lo Sport Hotel Rosatti. Da stamattina, nonostante l'ondata di maltempo che dovrebbe dare tregua in tarda mattinata, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per 'arrivo della squadra.