Milan, la forza dell'orgoglio: e ora l'infermeria si svuota

l'analisi

Ottimismo per Rebic e Theo Hernandez in vista della sfida con lo United

Questo Milan si esalta nelle difficoltà e l'ha dimostrato una volta ancora a Verona. Su un campo pieno di insidie, i rossoneri ne sono usciti alla grande con coraggio e determinazione mandando un segnale all'Inter: non si molla di un centimetro. La testa ora è già sul Manchester United dove servirà ancora una grande prova in emergenza, anche se Rebic, Theo Hernandez e Tonali sono destinati a recuperare.

Un po' di respiro per Pioli e qualche alternativa in più dopo che a Verona si è presentato con gli uomini contati. Con zero soluzioni e un Krunic adattato come trequartista è uscita la partita che non ti aspetti. I rossoneri sono stati a lunghi tratti padroni del gioco e non hanno rischiato praticamente nulla rendendo una partita difficilissima, quasi una passeggiata.

Sarà un lunedì importante per i rossoneri con anche la visita di controllo di Zlatan Ibrahimovic per verificare lo stato della lesione all'adduttore. Lo svedese ha vissuto una settimana diversa con la partecipazione al Festival di Sanremo, ma ha comunque dimostrato tutta la sua vicinanza alla squadra volando a Verona per supportare i compagni in un momento così delicato. Cosa non scontata, ma che tutto il 'mondo Milan ha apprezzato. L'attaccante, a meno di clamorosi recuperi, dovrà stare fermo ancora una decina di giorni, ma è più che mai presente.