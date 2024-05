Milan, la Curva Sud dice stop allo sciopero: "Vogliamo un progetto vincente"

VERSO MILAN-SALERNITANA

L'annuncio sui social: contro i campani saluterà l'ultima per diverse colonne oltre a Pioli

© Getty Images Dopo tre gare di silenzio, la Curva Sud del Milan tornerà a cantare in occasione dell'ultimo impegno stagionale dei rossonero. Ossia il prossimo sabato, quando i meneghini ospiteranno la Salernitana, già retrocessa, a San Siro e lo faranno, secondo quanto riportato da MilanNews.it, a partire dal secondo tempo. Accolto in sostanza l'invito di Giroud: con i campani infatti, saluteranno il club sia Kjaer che lo stesso bomber francese. Senza dimenticare il tecnico Stefano Pioli, ormai al passo d'addio. L'annuncio dello stop allo sciopero è stato dato da Luca Lucci, uno dei leader della curva. Nel messaggio è ribadita la volontà del tifo organizzato di pretendere un progetto vincente. Chiaro il riferimento alla società, impegnata a costruire le fondamenta di un nuovo progetto.

"Quella in programma nel week end, sarà l’ultima partita di questa stagione, e dal canto nostro chiuderemo l’annata nell’unico modo in cui vorremmo sempre fare,ovvero sostenendo incessantemente i nostri colori e rendendo san siro come di consueto una bolgia - ha scritto Lucci su Instagram -. Il messaggio a tutto l’ambiente Milan deve arrivare chiaro, il popolo Rossonero non è più disposto ad accettare progetti non improntati a puntare al massimo livello sia in Italia che in Europa,un popolo che ha vinto come nessun altro in Italia, e che si è sempre contraddistinto per la vicinanza alla propria squadra anche nei momenti più difficili della sua lunga storia. Consapevoli che certo non si possa vincere sempre, ma essere preparati ed attrezzati a poterlo fare sempre è altra cosa! Un Progetto vincente ora é preteso! Un progetto che parta dalla panchina, passando dal campo fino ad arrivare alla dirigenza! Volete questa curva? Volete questo stadio e questo clima sempre? Bene, ora sta a voi “pagare il prezzo del biglietto” ora sta a voi passare semplicemente ai fatti. Milano e i Milanisti hanno sempre compreso, giustificato e capito ogni situazione ma non scambiate mai la nostra intelligenza per rassegnazione!!! Perché Milano non si é mai accontentata e mai lo farà".

"Abbiamo passato anni di m***a, siamo tornati ai vertici e ora nessuno vuole più smuoversi da li. Abbiamo pagato fin troppo il prezzo di cambi societari ecc ecc. Il popolo rossonero vuole che la squadra torni a occupare il ruolo di protagonista indiscussa, il ruolo che da sempre il popolo rossonero conserva ben saldo sugli spalti di ogni stadio! Secondi a nessuno!!! Domenica portate striscioni bandiere stendardi! Vedranno tutti ancora una volta cosa possono perdersi….. per il bene del Milan!! Sempre!" conclude.