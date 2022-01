Milan, Pioli: "Il destino nelle nostre mani. Mercato? Non compreremo a caso"

"Attenzione allo Spezia. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa"

Dopo la Coppa Italia, il Milan si rituffa nel campionato e Stefano Pioli tiene la guardia alta in vista della gara contro lo Spezia. "Dovremo giocare da squadra. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito gol vincendo sia a Napoli che col Genoa - ha spiegato il tecnico rossonero -. Dovremo avere le idee chiare e abbiamo il destino nelle nostre mani". Poi sulle possibili manovre di mercato per la difesa: "Non compriamo tanto per comprare. Se capiterà l'occasione, il club si farà trovare pronto".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Ostacolo Spezia

"Dobbiamo giocare da squadra e con idee precise. Attenzione allo Spezia: non prendono gol da due partite in trasferta vincendo sia a Napoli che col Genoa. Poi le prestazioni dei singoli sono importanti, ma se la squadra le esalta in un certo modo. Loro giocano un calcio molto propositivo. Qualcosa concede e noi dobbiamo fare una grande doppia fase"



Rischio di sottovalutare la gara

"Veniamo da un approccio non al 100% e sappiamo quanto sia importante affrontare la gara con lo Spezia con decisione, determinazione e lucidità. Abbiamo sempre dimostrato di essere intelligenti e responsabili. L'anno scorso fu una settimana non positiva, ma questa è un'altra storia. Crediamo in noi stessi, il destino è nelle nostre mani"

Rebic

"Ante ha avuto grossi problemi. E' fermo da due mesi per un infortunio muscolare. Deve ritrovare la condizione anche perché ha delle caratteristiche ben precise e deve fare strappi importanti in campo. Deve sfruttare ogni allenamento per dare il suo supporto alla squadra. Non credo ci vorrà tanto, ma ora serve solo un po' di pazienza"

Emergenza difesa e mercato

"Abbiamo delle idee ben precise e valutiamo tanti profili. La nostra è una strategia condivisa: non vogliamo cambiare tanto per cambiare, ma per avere giocatori che migliorino per qualità, presenza e spessore la rosa. Non vogliamo prenderne uno tanto per dire che abbiamo comprato un giocatore. Kalulu e Gabbia stanno dimostrando che sono giocatori pronti anche per partite importanti. Se capiterà l'occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo così... Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite"

Theo-Leao

"E' la coppia di sinistra più forte d'Europa? Non voglio sbilanciarmi... Sono ragazzi ancora in grande crescita e possono migliorare molto: sono già a livelli alti. Theo va molto dentro il campo e questo ci aiuta. Ora gli avversari ci conoscono meglio, quindi dobbiamo sempre variare le nostre posizioni. E poi non dimentichiamo che c'è anche Rebic"

Il prato di San Siro

"Noi e l'Inter giochiamo tanto e visto il periodo i terreni di gioco non possono essere nelle migliori condizioni e non si possono fare interventi per migliorare la situazione. Non credo comunque che l’infortunio di Tomori sia riconducibile al terreno di gioco. Dopo la sosta spero di giocare su un campo più pulito e in ordine per essere più veloci"

Le situazione della rosa

"Abbiamo recuperato due giocatori e ne abbiamo persi altri due. Abbiamo recuperato Calabria e Castillejo, perso Tonali per squalifica e Tomori per infortunio. Pensiamo a domani. Con i numeri ci siamo"

Il momento della squadra

"Siamo competitivi e domani dobbiamo mostrare le nostre qualità. Serve una grande prova, da squadra. Lo Spezia è in grandissime condizioni. Sarà una partita difficile e complicata, ma conosciamo le nostre qualità e giocheremo con grande convinzione e fiducia"

Obiettivo scudetto e mercato

"Dobbiamo rispondere sul campo, credendo nelle nostre qualità e fiducia nei nostri mezzi. La prossima partita è la più importante, ma non credo che sarà un mese decisivo per lo Scudetto. Comunque, noi non facciamo la corsa su nessuno. Vogliamo essere protagonisti ogni partita giocando il nostro calcio"

Le assenze in difesa e a centrocampo

"Ho grande fiducia nei giocatori che sono a disposizione. È chiaro che potremo avere difficoltà nei cambi, ma ci siamo preparati bene mentalmente, fisicamente e la squadra sta bene in campo"

Su Diaz

"E' partito benissimo, poi il problema fisico ha complicato le cose e gli ha creato qualche difficoltà. Tutti devono mantenere alto il proprio livello per mantenere le gerarchie. Il Milan può fare a meno di qualsiasi giocatore. Se le prestazioni calano, c'è un altro pronto a subentrare. Se vuoi giocare nel Milan e farlo da titolare devi essere pronto a tenere alto il livello alto"

Su Pellegri

"Sta migliorando, tra qualche giorno tornerà ad allenarsi con noi. Sul suo futuro al momento non ci sono novità. Credo che tornerà dopo la sosta. Ha qualità, ma ha avuto troppa poca continuità nel lavoro per dimostrarle"

I tempi di recupero di Tomori

"Sarà disponibile per il derby? Vediamo... Lui giocherebbe già domani. L'intervento è riuscito e di solito richiede quattro settimane di recupero. I tempi sono quelli, vedremo. Se poi saranno 4 settimane o più o meno è troppo prematuro per dirlo"

Su Florenzi

"C'è voluto un po' di tempo perché ha avuto un infortunio. All'inizio l'ho utilizzato un po' più alto, ma il ruolo del terzino se lo sente più suo. È molto intelligente, dal punto di vista tecnico è di alto livello. E' un giocatore molto duttile, applicato e utile in entrambi le fasi di gioco"

Questione rinnovi

"I dirigenti sanno relazionarsi bene con i giocatore e con gli agenti. Io devo essere solo attento a trovare giocatori mentalmente preparati e disponibili. Vedo un gruppo compatto e unito, che ha voglia di fare e di lavorare"