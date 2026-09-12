Lazio-Milan, le pagelle rossonere: Moreira, Musah e Pulisic; i subentrati cambiano la partita. Male Estupinan e Modric

Dal 1' st Moreira 7,5 - Gli si chiede la spregiudicatezza che è mancata al Milan in tutto il primo tempo, lui entra con la voglia matta di incidere con qualche incursione in velocità sulla sinistra. E a un certo punto incide davvero e in maniera clamorosa, prima con un fantastico tiro al volo che si infila in rete per il 2-1 in mezzo alle gambe di Mandas, poi con un missile ancora di sinistro che si infila in buca d'angolo. E poi dà una grande mano anche in fase di non possesso.