Atalanta, i tifosi contro De Roon: "Una bandierina, non appartieni alla nostra storia"

"Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle... Addio bandierina M. de Roon". Con nome, abbreviazione di Marten, e cognome in stampatello maiuscolo rosso. Con questo striscione i tifosi dell'Atalanta della Curva Nord Pisani, al 25' del secondo tempo della partita di campionato allo stadio di Bergamo col Cagliari, hanno inteso criticare la decisione del recordman di presenze atalantino (445) di passare alla Roma di Gian Piero Gasperini. Lo striscione, firmato Curva Nord 1907, è rimasto esposto quasi due minuti prima di essere srotolato.