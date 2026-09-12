Cagliari, Pisacane: "Vittoria dedicata a Muzzi. Romano? Un gioiello, non va tenuto coi piedi per terra"

12 Set 2026 - 23:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Fabio Pisacane si gode una serata nelle parti alte della classifica. Il suo Cagliari con 3 vittorie in quattro partite riscrive la miglior partenza in A della storia del club: "Abbiamo tanta fame e vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente, tecnicamente parlando voglio vedere ferocia in campo. Vogliamo fare un calcio piacevole, ma per squadre come noi fa la differenza il non possesso e l’anima che ci mettiamo. Miglior partenza dal 70? Mi auguro che tra i 682 che ci hanno seguito a Bergamo abbiano vissuto delle emozioni. Giochiamo l’uno per l’altro con forza e umiltà, dobbiamo farlo perché abbiamo dei limiti come si è visto con il Verona", le parole del tecnico dei sardi. 
Poi il mister rossoblù parla di uno dei talenti più brillanti in questo Cagliari, Alessandro Romano: "Ho un gioiello tra le mani e ho una grande responsabilità, non va tenuto con i piedi per terra perché sa dove vuole arrivare. Noi come staff dobbiamo migliorarlo nelle cose che ha già e può migliorare. Sono felice che abbia scelto l’Italia, diventerà molto forte. Ne parlerà lui della scelta per quanto lo rispetto".
Poi Pisacane dedica il colpo a Bergamo a Muzzi: "Questa vittoria è per lui che ha perso il papà, oggi lo abbiamo raggiunto a Roma, merita questo successo e questa dedica. E’ merito suo che ha cresciuto Mendy e altri giovani che erano in panchina oggi". Infine un passaggio sugli aspetti in cui è migliorato dalla passata stagione: "In cosa sono cresciuto? Quando uso il noi non lo faccio per portare avanti una linea, ma perché i successi sono di tutti, le gare le prepariamo tutti assieme. Uso il noi con sincerità, non mi piace parlare dello scorso anno perché sono successo cose che non siamo riusciti a gestire, ma è fisiologico. La nostra compattezza è frutto anche di chi c’era lo scorso anno". 

Ultimi video

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

02:02
Milan, sfida a Gattuso

Milan, sfida a Gattuso

02:16
Ti amo campionato

Ti amo campionato

00:36
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LANG 12/9 DICH

Allegri su Lang: "Ha chiesto scusa e si è rimesso sulla buona strada"

01:25
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LE PRESTAZIONI NON BASTANO 12/9 DICH

Allegri: "Se non arrivano i risultati vuol dire che manca qualcosa..."

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI PRE GALATASARAY 9/9 DICH

Gasperini: "Grande considerazione per l'avversario, ha giocatori molto importanti"

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:44
Milan, Gimenez in gol col Porto in campionato
23:43
Cagliari, Pisacane: "Vittoria dedicata a Muzzi. Romano? Un gioiello, non va tenuto coi piedi per terra"
23:30
Atalanta, Sarri pensa positivo: "Preoccupato? No, finalmente ho visto la mia squadra"
22:34
Atalanta, i tifosi contro De Roon: "Una bandierina, non appartieni alla nostra storia"
22:27
Gattuso non ha dubbi: "Non è un caso che vado via io e subito dopo Napoli e Milan vincono lo scudetto"