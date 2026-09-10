Milan: con Amorim solo panchine per Pulisic, ma Cardinale vuole il rinnovo di Capitan America

Tre panchine e zero minuti nonostante si alleni in gruppo dal 21 agosto: Christian Pulisic è diventato il vero oggetto misterioso del Milan di Ruben Amorim. Alle spalle di Capitan America c'è un'estate tormentata, con un edema osseo (e una microfrattura) nella zona di giunzione tra tibia e perone della gamba destra che hanno minato il suo Mondiale. Massima prudenza alla ripresa, gestione oculata dei carichi di lavoro, riatletizzazione graduale ma anche, evidentemente, ragioni tecniche e tattiche.