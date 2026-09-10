Milan: con Amorim solo panchine per Pulisic, ma Cardinale vuole il rinnovo di Capitan America

Tre panchine e zero minuti nonostante si alleni in gruppo dal 21 agosto: Christian Pulisic è diventato il vero oggetto misterioso del Milan di Ruben Amorim. Alle spalle di Capitan America c'è un'estate tormentata, con un edema osseo (e una microfrattura) nella zona di giunzione tra tibia e perone della gamba destra che hanno minato il suo Mondiale. Massima prudenza alla ripresa, gestione oculata dei carichi di lavoro, riatletizzazione graduale ma anche, evidentemente, ragioni tecniche e tattiche.
Nella zona di campo prescelta dallo statunitense si sta mettendo infatti in luce il bimbo d'oro Alphadjo Cisse (autore di due gol in tre partite), ricoprendo egregiamente il ruolo e facendo dimenticare l'assenza del numero 11. Amorim, insomma, non pare fare di Pulisic un punto fermo del suo credo calcistico, a differenza del patron Gerry Cardinale che anzi, anche per ragioni di marketing a stelle e strisce, si era detto disposto a prolungare unilateralmente - così prevedono gli accordi in essere - il contratto in scadenza nel 2028.
E su questo punto Cardinale resta fermo, anche se preferirebbe fosse il suo pupillo a sposare consensualmente il nuovo corso rossonero. Questione dunque aperta su cui inciderà anche il rapporto con il nuovo tecnico. Già sabato, a Roma contro la Lazio capolista, potrebbe intanto iniziare finalmente la sua stagione.