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Milan, Amorim: "Nel primo tempo non c'eravamo. Modric può giocare solo un certo tipo di partite"

Il tecnico portoghese: "Dobbiamo aiutare Ramos portando più uomini vicino l'area di rigore" 

12 Set 2026 - 20:42
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È un Amorim contento a metà quello che si presenta nel post-partita di Lazio-Milan per commentare il pari dell'Olimpico. "Nel primo tempo non c'eravamo - ha esordito il tecnico portoghese -. Non si può giocare solo per 45 minuti. Inizialmente abbiamo lasciato troppo spazio, nella ripresa abbiamo messo energia e velocità controllando la partita come volevamo. Siamo stati una squadra completamente diversa. Ci prendiamo un punto ma dobbiamo fare molto meglio".

Il pensiero poi va a Modric, sostituito dopo l'intervallo: "Luka può giocare se facciamo un certo tipo di partita, se controlliamo il match. Se comincia a essere un incontro di pura corsa non è adatto a lui. Al suo posto è entrato Musah che ha un passo diverso. Possiamo giocare con Luka e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite, ma per farlo dobbiamo trasformare la gara in un dominio di possesso e controllo. Goncalo Ramos? Per aiutarlo dobbiamo trascorrere più tempo vicino l'area di rigore, portare più calciatori più calciatori a ridosso degli ultimi metri. Con i tagli di Pulisic o Cisse che si inseriscono, allora Ramos può avere più opportunità di toccare la palla. Sicuramente migliorerà nel corso della stagione".

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