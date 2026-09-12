Milan, Amorim: "Nel primo tempo non c'eravamo. Modric può giocare solo un certo tipo di partite"

Il pensiero poi va a Modric, sostituito dopo l'intervallo: "Luka può giocare se facciamo un certo tipo di partita, se controlliamo il match. Se comincia a essere un incontro di pura corsa non è adatto a lui. Al suo posto è entrato Musah che ha un passo diverso. Possiamo giocare con Luka e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite, ma per farlo dobbiamo trasformare la gara in un dominio di possesso e controllo. Goncalo Ramos? Per aiutarlo dobbiamo trascorrere più tempo vicino l'area di rigore, portare più calciatori più calciatori a ridosso degli ultimi metri. Con i tagli di Pulisic o Cisse che si inseriscono, allora Ramos può avere più opportunità di toccare la palla. Sicuramente migliorerà nel corso della stagione".