Conceiçao: "Milan, il problema non era l'allenatore. Anche dirigenza e Allegri sono caduti". Poi avvisa Amorim

Tre punti, un giallo e un grande spavento: com'è andato l'esordio di Leao col Gala
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Sergio Conceiçao non perde occasione per tornare sulla sua avventura al Milan criticando la gestione societaria del club. Dopo aver detto "Le cose adesso vanno peggio, Allegri ha fatto peggio di me" lo scorso giugno, questa volta il 51enne avvisa il collega Amorim: "Gli mando un abbraccio, augurandogli buona fortuna in questo nuovo percorso, che non è affatto facile, soprattutto per via dell'atmosfera che si respira nel club. C'è molta pressione: la gente pensa di dover vincere la Champions League e il campionato ogni anno".
Poi l'ex allenatore dell'Al Ittihad, intervistato da Dazn, è tornato sulla sua avventura in rossonero: "Al Milan sono rimasto sei mesi, durante i quali le cose sono andate… non direi proprio benissimo, ma siamo riusciti a vincere una Supercoppa e ad arrivare in finale di Coppa Italia. Amorim diceva poco tempo fa che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una delle due coppe è la mia. E poi si è confermato che l’allenatore non era l’unico problema. Ovviamente ho avuto la mia parte di colpa e non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, ma si è visto che sono caduti anche Allegri e la dirigenza".
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