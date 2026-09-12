Serie A, Moreira salva Amorim con una doppietta: è 2-2 tra Lazio e Milan

LA PARTITA



La partita inizia subito in modo vivace, e la prima parata è di Mandas, bravo a respingere un colpo di testa di Chukwueze. Dopo lo spavento, i padroni di casa prendono coraggio e hanno subito due occasioni - una con Zaccagni e una con Noslin - prima di passare in vantaggio al 10’ con Cancellieri. Nuno Tavares serve Zaccagni, che con un cross rasoterra taglia la difesa del Milan, e l’esterno opposto batte Maignan anticipando Estupiñan. Se i rossoneri faticano a rendersi pericolosi, lo stesso non si può dire per la squadra di Gattuso, che al 21’ sfiora il 2-0 con Zaccagni, servito da Frattesi dopo una grande azione di squadra: Maignan è provvidenziale in uscita e salva i suoi. La Lazio continua a essere pericolosa, e al 39’ raddoppia con Noslin: Nuno Tavares serve Taylor, sempre molto libero di inserirsi, e il suo cross arriva all’attaccante olandese che, prima colpisce la traversa e poi, su una carambola, mette dentro di testa a pochi centimetri dalla porta.



Amorim prova a dare un segnale, e all’intervallo ne cambia tre (dentro Moreira, Musah e Pulisic). Il Milan cresce, con i padroni di casa che si chiudono maggiormente nella propria area, e riesce a rendersi pericoloso un paio di volte nei primi quindici minuti con Pavlovic prima e Pulisic poi: in entrambe le occasioni para Mandas. Al 65’ i rossoneri accorciano le distanze: grande azione della squadra di Amorim, con Pulisic che scodella in mezzo e Moreira che si inserisce sul secondo palo e con un bel sinistro al volo batte Mandas. Passano appena due minuti, ed è ancora il belga, ancora con un mancino al volo - questa volta da fuori - a trovare il gol. Con le squadre visibilmente stanche, la partita volge al termine sul risultato di 2-2 senza ulteriori sussulti. La squadra di Gattuso vola a 10 punti, in testa alla classifica. Rossoneri a quota 8.



IL TABELLINO



LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (37’ s.t. Lazzari), Sutalo (37’ s.t. Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (29’ s.t. Gudmundsson); Cancellieri (13’ s.t. Isaksen), Noslin (13’ s.t. Pinamonti), Zaccagni. All.: Gennaro Gattuso



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (1’ s.t. Musah), Rabiot, Estupiñan (1’ s.t. Moreira); Loftus-Cheek (1’ s.t. Pulisic), Cisse (32’ s.t. Hutchinson); Gonçalo Ramos (39’ s.t. Camarda). All.: Ruben Amorim



ARBITRO: Marcenaro



MARCATORI: 10’ Cancellieri (L), 39’ Noslin (L), 65, 67’ Moreira (M),

