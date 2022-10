Milan, ko anche Kjaer Calabria e Saelemaekers: emergenza totale col Chelsea

Piove sul bagnato in casa Milan e l’infermeria continua a riempirsi sempre più. Nel primo tempo della gara di Empoli, la prima di un tour de force che porterà i rossoneri a giocare 12 partite in 43 giorni, Stefano Pioli ha perso per infortunio anche Alexis Saelemaekers, che ha chiesto il cambio al 33’ per un problema al ginocchio sinistro (si teme legamento collaterale), e Davide Calabria, che 6 minuti dopo ha lasciato il campo in barella, con le mani sul volto, gli occhi lucidi e una vistosissima borsa del ghiaccio nella parte posteriore della coscia destra per un problema al flessore che sembra molto serio. Fuori per infortunio anche Simon Kjaer, un triplo ko che allunga ancora la lista degli indisponibili per la delicata trasferta di Champions League sul campo del Chelsea in programma mercoledì (e non solo).