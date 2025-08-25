Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Il Premio Prisco a Conte, Mc Tominay e Saputo

25 Ago 2025 - 10:13

Joey Saputo, Antonio Conte e Scott Mc Tominay sono i vincitori, nelle rispettive categorie (dirigenti di società, allenatori e calciatori), della XX edizione del Premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il Premio speciale di giornalismo "Nando Martellini", quest'anno alla sua XVIII edizione, è stato invece attribuito al giornalista di RadioRai Francesco Repice. Lo ha stabilito l'apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Italo Cucci e composta da Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico, dall'ex presidente della Figc e attuale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e coordinata dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore. La stessa commissione, sempre d'intesa con il presidente Zaccagnini, ha deciso di attribuire il Premio speciale della giuria al dirigente sportivo della Roma Claudio Ranieri. La giuria, infine, accogliendo la proposta dell'Ussi-Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico riconoscimento al giornalista pescarese Walter Nerone che sarà premiato, per la circostanza, con un'opera ideata e realizzata dall'artista loretese Ester Crocetta. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 11 di lunedì 22 settembre, al Teatro Marrucino di Chieti. Ai vincitori sarà conferita una prestigiosa creazione artistica appositamente realizzata dal pittore, scultore e incisore maestro Mimmo Paladino.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:58
MCH DIFESE DA INCUBO TOKYO-KYOTO 24/8 MCH

Difese da incubo in Giappone: che disastri in Kyoto-Tokyo

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

01:36
MCH ARGENTINOS JR-RACING 25/8 MCH

Argentinos Juniors, è super rimonta sul Racing

03:10
Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

02:11
Como-Lazio 2-0: gli highlights

Como-Lazio 2-0: gli highlights

01:22
Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

01:22
Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

01:12
Roma-Bologna 1-0: gli highlights

Roma-Bologna 1-0: gli highlights

02:43
Tudor: "Squadra unita e concentrata"

Tudor: "Squadra unita e concentrata"

02:04
Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

00:33
Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

02:04
Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

01:09
Yildiz: "Con Tudor sono felice"

Yildiz: "Con Tudor sono felice"

01:03
Circati: "Ci è mancato il gol"

Circati: "Ci è mancato il gol"

01:23
Cuesta: "Troppo difficile per noi…"

Cuesta: "Troppo difficile per noi…"

00:58
MCH DIFESE DA INCUBO TOKYO-KYOTO 24/8 MCH

Difese da incubo in Giappone: che disastri in Kyoto-Tokyo

I più visti di Calcio

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

DICH COSMI SULLO SCUDETTO (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Napoli favorito per lo scudetto con altre tre squadre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:05
San Siro: ipotesi prezzo vendita più basso, critici Pd e Verdi
11:06
Simonelli: "Supercoppa nostro prodotto di vetrina, un'altra in Arabia"
11:05
Simonelli: "Per serie A a 16 squadre servirebbe riforma Federazione"
10:13
Il Premio Prisco a Conte, Mc Tominay e Saputo
09:30
Casarin: "Bravo Manganiello dopo revisione Var, spiegazione rapida e convincente"