Serie A: Empoli-Milan 1-3, i rossoneri si rilanciano nel recupero

EMPOLI-MILAN 1-3

Rebic la sblocca al 79', pari di Bajrami al 92' prima dell'acuto vincente del senegalese. Al 97' tris di Leao. I rossoneri rimangono a -3 dal Napoli

Il Milan si rilancia nel recupero



























Il Milan soffre ma batte 3-1n pieno recupero l'Empoli nell'8a giornata di Serie A e rimane a -3 dal Napoli capolista. Al Castellani sembra una serata stregata per i rossoneri che perdono per infortunio Saelemaekers, Calabria e Kjaer, sprecano con Leao, colpiscono una traversa con Giroud e al 79' trovano il gol vittoria con Rebic, su gentile omaggio della retroguardia toscana che lascia tutto solo l'autorete dell'assist Leao servito da una rimessa laterale di Tonali. Al 92' Bajrami pareggia su punizione, ma Ballo-Touré trova il gol-vittor al 94'. Tris di Leao al 97'.

LA PARTITA

Grazie a un recupero folle e per cuori forti, il Milan torna alla vittoria e non lascia scappare via il Napoli. Quella che sembrava una serata maledetta per gli infortuni uno dopo l'altro di Saelemaekers, Calabria e Kjaer e per il momentaneo pareggio di Bajrami al 92', si è trasformata tra il 94' e il 97' in una serata da incorniciare, decisa dall'uomo forse meno atteso, quel Ballo-Touré che ha trovato il primo gol in Serie A al primo tiro in campionato. Bravi i ragazzi di Pioli a crederci fino alla fine, ma altrettanto polli i difensori di Zanetti che hanno fatto regali da giocatori dell'oratorio. A partire dal gol di Rebic, con Leao lasciato tutto solo al limite dell'area su rimessa laterale di Tonali, per finire con il gol del senegalese dopo una torre di Krunic e con la retroguardia ferma a guardare. I toscani, per quanto fatto nella ripresa, avrebbero anche meritato maggior fortuna, ma certi regali a questi livelli è giusto pagarli a caro prezzo.

Zanetti sceglie De Winter per l'infortunato Ismajli. Alle spalle di Lammers e Satriano c'è Pjaca, con Bajrami in panchina. Pioli aveva due dubbi alla vigilia: Bennacer vince il ballottaggio con Pobega e Kjaer quello con Kalulu. Protagonista nel bene e nel male di inizio gara è Leao: al 7' il portoghese serve perfettamente Giroud che di tacco non trova la porta; due minuti dopo si divora il vantaggio quando tutto solo non angola abbastanza e consente a Vicario la respinta con i piedi e infine al 21' quando cambia marcia, lascia sul posto Stojanovic, poi serve Saelemaekers che la piazza sul secondo palo ma non trova lo specchio. Poco prima Tatarusanu aveva parato con qualche brivido il tiro centrale di Henderson. Prima di farsi male e lasciare il posto a Krunic poco dopo la mezzora, Saelemaekers dal limite impegna il portiere empolese che respinge in tuffo (23'). L'Empoli regge e si rischia di farsi male da solo quando De Winter svirgola un cross di Tonali e per poco non fa autorete (34'). I padroni di casa hanno la grande chance di passare al 36', ma il destro di Haas è salvato con il fianco in disperata scivolata da Ballo-Touré (36'). Nell'azione Pioli perde un altro calciatore, Calabria, fermato da un problema muscolare abbastanza serio: al suo posto Kalulu. L'ultima occasione del primo tempo capita a Leao, dirottato a destra dopo l'ingresso di Krunic: il portoghese calcia sull'esterno della rete. Prima del duplice fischio di Aureliano, anche Zanetti è costretto a un cambio: Marin per Grassi, messo ko da un problema alla spalla.

Pioli a inizio ripresa inverte le posizioni di Leao e De Ketelaere, ma i padroni di casa tornano in campo con maggiore coraggio e si fanno vedere dalle parti di Tatarusanu: Marin, Stojanovic e Satriano fanno venire i brividi ma non centrano la porta. Il Milan è pericoloso solo su punizione: al 57' Giroud bacia la parte alta della traversa alla destra di Vicario, al 64' il tiro di Tonali deviato da Luperto è salvato in angolo da Vicario con un grande riflesso. Al 74' Bajrami si invola verso Tatarusanu, ma si fa respingere la conclusione dal portiere romeno. Pioli nel frattempo si gioca gli ultimi cambi inserendo Dest (per l'infortunato Kjaer), Brahim Diaz e Rebic. E proprio il croato al 79' sblocca il match con un tocco facile da pochi passi servito da Leao con la chiara complicità della retroguardia empolese che lascia il portoghese tutto solo sulla rimessa di Tonali. Bajrami all'88' spreca ancora da buona posizione, ma si fa perdonare al 92' quando su punizione beffa Tatarusanu. I padroni di casa pensano di aver conquistato un punticino prezioso, ma crollano sotto i colpi di Ballo-Touré e Leao proprio negli ultimi istanti di gara.

LE PAGELLE

Vicario 7 - Prende tre gol, ma ne salva altrettanti. Bravissimo su Leao, attento su Saelemaekers e strepitoso su Tonali. Il suo lo ha fatto senza dubbi.

Bajrami 6 - Entra per Pjaca e manca due ghiotte occasioni, poi su punizione regala l'illusorio 1-1.

De Winter 4 - Insieme a Luperto e Stojanovic combina una frittata dopo l'altra. Come i compagni si perde Leao in occasione dell'1-0 di Rebic, un errore da oratorio sulla rimessa di Tonali. In costante affanno per tutta la partita.

Ballo-Touré 7 - Non deve essere facile fare il vice a Theo Hernandez, il miglior terzino sinistro del campionato, ma questa sera il senegalese ha vissuto una gara da incorniciare. Nel primo tempo il salvataggio su Haas, poi in pieno recupero la zampata da tre punti.

Leao 7,5 - Anche a Empoli, il portoghese conferma di essere di un altro pianeta per questa Serie A. Nel primo tempo spreca una ghiotta occasione, ma quando si accende sono dolori. Suo l'assist per Rebic e la volata vincente all'ultimo secondo.

De Ketelaere 5,5 - Comincia trequartista, poi passa a sinistra e infine a destra. Cambia la posizione ma non il risultato: gara insipida e senza acuti.

IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 1-3

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 4, De Winter 4, Luperto 4, Parisi 6,5; Grassi 6 (47' Marin 6), Haas 5,5 (38' st Cambiaghi sv), Henderson 6 (13' st Bandinelli 6); Pjaca 6 (13' st Bajrami 6); Lammers 5,5, Satriano 5,5 (38' st Destro sv). A disp.: Perisan, Ujkani; Cacace, Walukievicz, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi. Guarino. All.: Zanetti 5,5

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6 (39' Kalulu 6), Kjaer 6 (28' st Dest 6), Tomori 6,5, Ballo-Touré 7; Tonali 6,5, Bennacer 6,5; Saelemaekers 6 (32' Krunic 6,5), De Ketelaere 5,5 (28' st Brahim Diaz 6), Leao 7,5; Giroud 6 (28' st Rebic 6,5). A disp.: Mirante, Jungdal, Gabbia, Thiaw, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, Lazetic. All.: Pioli 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 34' st Rebic (M), 47' st Bajrami (E), 49' st Ballo-Touré (M), 52' st Leao (M)

Ammoniti: Kjaer (M), Haas (E), De Winter (E), Luperto (E), Bennacer (M)

Espulsi: -

Note: Ammonito il tecnico Zanetti (E) per proteste

LE STATISTICHE

• Empoli-Milan è la quarta partita nella storia della Serie A con tre gol segnati dal 90° minuto di gioco in avanti, dopo Perugia-Reggiana (5 gennaio 1997), Bologna-Napoli (2 novembre 1997) e Fiorentina-Lazio (9 gennaio 2016).

• Questa è stata la prima partita che il Milan ha vinto con un gol nei minuti di recupero dal 24 aprile 2022, contro la Lazio (gol di Sandro Tonali).

• Rafael Leão è uno dei soli quattro giocatori con almeno quattro reti segnate e quattri assist serviti nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a Lionel Messi, Neymar e Dango Ouattara.

• Quello di Bajrami è il primo gol su punizione diretta in Serie A nei minuti di recupero da quello di Nahuel Molina, lo scorso 6 febbraio contro il Torino con l’Udinese.

• Ante Rebic ha segnato ben cinque delle sue 15 reti in trasferta in Serie A entrando dalla panchina, incluse le due più recenti (contro la Salernitana a febbraio prima di oggi).

• Otto degli ultimi nove gol di Ante Rebic in Serie A sono arrivati nei secondi tempi e sette di questi in trasferta.

• Fodé Ballo-Touré ha segnato il suo primo gol in Serie A grazie al suo primo tiro effettuato in questo campionato.

• Solo la Cremonese (uno) ha guadagnato fin qui meno punti dell’Empoli (due in tre match) in partite casalinghe della Serie A in corso.

• Il Milan è l’unica squadra contro cui Nedim Bajrami ha segnato più di un gol in Serie A (due in tre precedenti).

• Questo è stato il primo incontro di Serie A in cui sono state effettuate 3 sostituzioni nel corso del primo tempo a partire da Juventus-Sampdoria del 26 luglio 2020.

• Guglielmo Vicario ha giocato la sua 50ª gara in Serie A (46 di queste con la maglia dell’Empoli); dal suo esordio nella competizione, l’11 aprile 2021 contro l’Inter, è il portiere che ha effettuato più parate nel massimo campionato (188).

• 100ª vittoria di Davide Calabria con la maglia del Milan in tutte le competizioni, più di ogni altro giocatore attualmente nella rosa.