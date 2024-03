Milan, Ibrahimovic vuole Jovan Kirovski come dirigente

Gerry Cardinale ha nominato Zlatan Ibrahimovic suo braccio destro nella gestione del Milan e lo svedese ha già in canna la prima mossa: vuole portare nella dirigenza rossonera Jovan Kirovski. L'ex attaccante americano (62 presenze con la nazionale), che in Europa aveva vestito tra le altre anche le maglie di Manchester United e Borussia Dortmund, è stato dal 2013 allo scorso gennaio il dirigente tecnico dei Los Angeles Galaxy. Proprio in MLS aveva conosciuto Ibra, d'altronde era stato Kirovski a portarlo ai LA, ed evidentemente il rapporto tra i due non è terminato quando lo svedese aveva lasciato il campionato americano per tornare al Milan, dove i due potranno ritrovarsi.