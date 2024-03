Milan, Ibrahimovic conferma Pioli: "Continui così, sta facendo un buon lavoro"

MILAN

Il dirigente rossonero nel paddock a Jeddah: "Sto imparando e crescendo. Mi piace questa nuova responsabilità"

© Getty Images Intercettato a Jeddah, nel paddock del Gp dell'Arabia Saudita di Formula Uno, Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli alla guida del Milan: "Deve continuare come sta facendo, siamo felici e sta facendo un buon lavoro". Una battuta ai microfoni di Sky Sport anche sul suo nuovo dirigenziale come senior advisor di Red Bird e del management del Milan: "Mi sento bene, sto crescendo, imparando e lavorando, un giorno alla volta e un passo alla volta. Si studia. Mi piace questa responsabilità".

Parole, quelle di Ibra, che suonano come una riconferma per Pioli, più volte nel mirino della critica in questa stagione. Per la certezza, però, molto dipenderà dal cammino in Europa League, visto che il posto nella prossima Champions League sembra blindato a meno di clamorosi ribaltoni. Con una trofeo europeo in bacheca, infatti, sarebbe più difficile dare il benservito al tecnico dell'ultimo scudetto.

L'ex fuoriclasse svedese, per la prima volta in Arabia Saudita, ha dichiarato di fare il tifo per la Ferrari: "Bello essere qua, poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari. Poi col Milan si lavora".

