Milan-InvestCorp, non è (ancora) ultimatum ma trattativa a rischio

nelle mani di elliott

L'irritazione del fondo del Bahrain è reale ma bisogna attendere fine campionato prima di un dentro o fuori: possibile un rilancio

Se da un lato InvestCorp è alla ricerca di quei fondi per aumentare la percentuale dell'equity, ricorrendo in forma minore ai prestiti e rassicurando ulteriormente il fondo di Paul Singer, dall'altro ha stabilito il prezzo e l'offerta per il Milan: ci potrebbe anche essere un ulteriore rilancio - senza esagerare - e a quel punto toccherà a Elliott dire sì o no. E solo allora gli arabi usciranno realmente allo scoperto.

La trattativa, dunque, può definirsi a rischio ma è prematuro parlare di ultimatum almeno sino al 23 maggio, quando i giochi per lo scudetto saranno fatti e anche Elliott avrà le idee più chiare sul futuro del Milan a corto raggio. Vero che il fondo americano non ha bisogno impellente di vendere ma sarebbe ugualmente impensabile tenersi a tutti i costi il club rossonero, viste le cifre in gioco. In una decina di giorni avremo tutte le risposte del caso.