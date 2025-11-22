Il Milan piange Ornella Vanoni: il toccante messaggio di cordoglio

Il Milan saluta Ornella Vanoni con un toccante post social. Arriva anche il messaggio dell'Interdi Stefano Fiore
© ansa
Dolore nel mondo della musica per la scomparsa di Ornella Vanoni. L'artista milanese, icona della canzone italiana, è stata ricordata con grande affetto dal Milan, squadra di cui era una nota e appassionata sostenitrice, e dall'Inter.
Attraverso il proprio profilo ufficiale su X, il Milan ha voluto dedicare un ultimo saluto alla cantante, citando uno dei suoi brani più celebri e sottolineando il suo legame con la città e la squadra. Il messaggio del club è un omaggio alla carriera e alla fede calcistica dell'artista: "Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre. Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore".
La società ha poi concluso il post esprimendo vicinanza ai cari della cantante: "Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene". Un tributo doveroso per una voce che ha raccontato Milano e che ha sempre portato i colori rossoneri nel cuore, nonostante il recente, e divertente, siparietto con l'attaccante interista Bonny.
Anche l'Inter ha ricordato la cantante, scomparsa a 91 anni, con un messaggio sui social: "Se tu non arrivi, non esisto" Ascoltare una canzone d'amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato. Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri. Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari".