Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
il ricordo

Il Milan piange Ornella Vanoni: il toccante messaggio di cordoglio

Il Milan saluta Ornella Vanoni con un toccante post social. Arriva anche il messaggio dell'Inter

di Stefano Fiore
22 Nov 2025 - 12:32
© ansa

© ansa

Dolore nel mondo della musica per la scomparsa di Ornella Vanoni. L'artista milanese, icona della canzone italiana, è stata ricordata con grande affetto dal Milan, squadra di cui era una nota e appassionata sostenitrice, e dall'Inter.

Ornella Vanoni, il ricordo del Milan

 Attraverso il proprio profilo ufficiale su X, il Milan ha voluto dedicare un ultimo saluto alla cantante, citando uno dei suoi brani più celebri e sottolineando il suo legame con la città e la squadra. Il messaggio del club è un omaggio alla carriera e alla fede calcistica dell'artista: "Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre. Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore".

La società ha poi concluso il post esprimendo vicinanza ai cari della cantante: "Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene". Un tributo doveroso per una voce che ha raccontato Milano e che ha sempre portato i colori rossoneri nel cuore, nonostante il recente, e divertente, siparietto con l'attaccante interista Bonny.

Visualizza il post su Twitter

Ornella Vanoni, il ricordo dell'Inter

 Anche l'Inter ha ricordato la cantante, scomparsa a 91 anni, con un messaggio sui social: "Se tu non arrivi, non esisto" Ascoltare una canzone d'amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato. Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri. Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari".

Visualizza il post su Twitter
ornella vanoni
milan
cordoglio
messaggio
social
inter

Ultimi video

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

00:44
DICH ALLEGRI PER SITO SU QUELLA NOTTE 22/11 DICH

Allegri: "Quella notte in cui non ho dormito… Tra Real Madrid, Inter e Juventus..."

01:32
MCH MAINZ-HOFFENHEIM 1-1 MCH

Mainz-Hoffenheim finisce 1-1: gli highlights

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
01:32
DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

00:17
DICH SPALETTI SU NAIZONALE DICH

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

02:51
Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

01:56
All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

01:46
Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

01:49
Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

01:35
Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

01:34
Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

01:46
Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

01:34
Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

I più visti di Milan

La neve, i palloni arancioni e i consigli di Ibra: a Milanello il derby si prepara così FOTO

Il Barça punta Kane e libera Lewandowski: ora il Milan può fare sul serio

Milan, il ritorno del "Capitano": Franco Baresi è tornato a sorridere in sede

Emerson Royal, messaggio ai tifosi: "Milanisti, avete esagerato! L'Italia non mi manca"

Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole di Bonny

Allegri, un solo dubbio per il derby. E Leao avrà due motivazioni in più

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:13
Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Juventus
12:01
Morte Vanoni, il Milan: "Una voce senza fine che resterà per sempre"
11:20
Shevchenko: "Inter favorita per lo scudetto, il Milan non è ancora alla pari"
10:16
Fabregas difende Morata: "Anche Henry nei primi 6 mesi all'Arsenal non ha fatto gol"
08:30
Pisa, Akinsanmiro e Cuadrado out contro il Sassuolo