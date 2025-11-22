Il Milan piange Ornella Vanoni: il toccante messaggio di cordoglio

Attraverso il proprio profilo ufficiale su X, il Milan ha voluto dedicare un ultimo saluto alla cantante, citando uno dei suoi brani più celebri e sottolineando il suo legame con la città e la squadra. Il messaggio del club è un omaggio alla carriera e alla fede calcistica dell'artista: "Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre. Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore".