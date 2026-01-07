Ibrahimovic: "Ronaldo il Fenomeno il migliore di tutti i tempi"

Chi è il miglior calciatore di sempre? Zlatan Ibrahimovic ha idee chiare e zero dubbi, come raccontato nel programma (Ne)uspjeh prvaka: "Per me, Ronaldo (il Fenomeno, ndr) è stato – e rimane – il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno. Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse. Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo".