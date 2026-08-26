Udinese, tegola Zaniolo: stop di un mese e niente Nazionale

26 Ago 2026 - 08:31
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Gli esami strumentali hanno confermato i timori della vigilia: Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra che imporrà uno stop dai campi stimato tra le tre e le quattro settimane.

L'infortunio, rimediato nei minuti di recupero del match contro il Como, frena l'ottimo avvio di stagione del trequartista ed elimina l'ipotesi di una chiamata del ct Roberto Mancini per gli impegni contro Belgio, Turchia e Francia tra fine settembre e inizio ottobre.

L'Udinese deve inoltre registrare la contemporanea indisponibilità del giovane difensore classe 2008 Matteo Palma, fermato da una lesione all'adduttore lungo della gamba destra con tempi di recupero analoghi valutabili in circa trenta giorni.

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