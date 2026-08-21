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La favola di Alphadjo Cissè, dalla periferia di Treviso a potenziale titolare nel Milan

Amorim è rimasto stregato dalla sua tecnica e dalla sua personalità, al Catanzaro è stato forgiato da Aqulani 

di Enzo Palladini
21 Ago 2026 - 10:56
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Doveva sdebitarsi, Alberto Aquilani. Il suo passaggio al Milan nella stagione 2011-12 non era stato memorabile, 23 presenze con 1 gol e poi il ritorno al Liverpool per fine prestito. Ecco allora il suo modo di dire grazie: ha restituito al Milan un giocatore già pronto per la prima squadra, Alphadjo Cissè. Nella passata stagione, Aquilani l'ha allenato nel Catanzaro, 22 partite, 5 gol e 1 assist prima del grave infortunio datato 7 febbraio nella partita Catanzaro-Reggiana. Ruben Amorim se l'è trovato in casa, gli avevano detto che era un giocatore da aggregare alla prima squadra per il ritiro precampionato, poi si sarebbe deciso di da farsi. L'allenatore portoghese ha deciso in prima persona, soprattutto dopo il gol segnato in amichevole contro il Manchester United. Cissè resterà nella prima squadra e sicuramente avrà molto spazio durante questa stagione. 

Ha iniziato il precampionato in punta di piedi, come se non volesse alzare la voce all'interno di una squadra ricchissima di personalità. Ha fatto il suo compitino nelle prime uscite, poi ha iniziato a prendere coraggio, a mostrare quelle qualità tecniche che ha sempre avuto. Poi sempre di più ed è uscita anche quella sfacciataggine positiva che trasforma un buon prospetto di calciatore in un calciatore fatto e finito. Ed è quello che Amorim ha visto in questo ragazzo. 

Non tutti conoscono bene la storia di questo ragazzo, che è italianissimo. Ha presenze nell'Under 16, nell'Under 18, nell'Under 19 e una nell'Under 21. È nato a Treviso il 22 ottobre 2006, da genitori guineani. Ha iniziato a giocare nella Polisportiva Indomita del quartiere di San Liberale, a due passi da casa. Poi è passato dal Giorgione di Castelfranco Veneto. Nel 2020, prima di compiere 14 anni, è entrato nel settore giovanile del Verona, che l'ha portato avanti fino alla prima squadra, con esordio il 26 maggio 2024 nel 2-2 contro l'Inter. Il Verona l'ha dato in prestito al Catanzaro nell'estate del 2025 e questa è stata la svolta della sua carriera, perché nel mercato di gennaio il Milan l'ha preso per 8 milioni più 2 di bonus. Il club rossonero l'ha lasciato in prestito al Catanzaro, anche se da gennaio alla fine della stagione ha giocato pochissimo, a causa della lesione di secondo grado all'adduttore. Ora quel guaio è alle spalle, il passaggio al Milan gli ha dato coraggio e fiducia, adesso "Alpha" è pronto per sfidare i grandi della Serie A per ritagliarsi uno spazio importante. 

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© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro 
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