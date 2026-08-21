La favola di Alphadjo Cissè, dalla periferia di Treviso a potenziale titolare nel Milan

Non tutti conoscono bene la storia di questo ragazzo, che è italianissimo. Ha presenze nell'Under 16, nell'Under 18, nell'Under 19 e una nell'Under 21. È nato a Treviso il 22 ottobre 2006, da genitori guineani. Ha iniziato a giocare nella Polisportiva Indomita del quartiere di San Liberale, a due passi da casa. Poi è passato dal Giorgione di Castelfranco Veneto. Nel 2020, prima di compiere 14 anni, è entrato nel settore giovanile del Verona, che l'ha portato avanti fino alla prima squadra, con esordio il 26 maggio 2024 nel 2-2 contro l'Inter. Il Verona l'ha dato in prestito al Catanzaro nell'estate del 2025 e questa è stata la svolta della sua carriera, perché nel mercato di gennaio il Milan l'ha preso per 8 milioni più 2 di bonus. Il club rossonero l'ha lasciato in prestito al Catanzaro, anche se da gennaio alla fine della stagione ha giocato pochissimo, a causa della lesione di secondo grado all'adduttore. Ora quel guaio è alle spalle, il passaggio al Milan gli ha dato coraggio e fiducia, adesso "Alpha" è pronto per sfidare i grandi della Serie A per ritagliarsi uno spazio importante.