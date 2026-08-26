Immobile, che sorpresa: potrebbe entrare in Figc, Malagò lo chiama

Dopo l'addio al calcio giocato maturato attraverso la risoluzione del contratto con il Paris FC, si potrebbe aprire un nuovo capitolo nella carriera di Ciro Immobile.
L'ex bandiera della Lazio ha avuto un contatto telefonico con il presidente federale Giovanni Malagò, alimentando le indiscrezioni su un suo possibile inserimento con un ruolo di primo piano nella squadra dirigenziale federale. Al momento le bocche restano cucite da entrambe le parti, che non confermano né smentiscono l'eventualità di una futura collaborazione.
Lo scrive il Corriere della Sera.