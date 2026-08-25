Il Ministro Abodi avvisa la Figc: "Adesso mi aspetto un cambio di passo"

Per la Figc "mi aspetto un cambio di passo, mi aspetto che dopo le decisioni inevitabili fatte fino adesso dal presidente federale il sistema si riformi, soprattutto tenendo conto degli aspetti che riguardano i settori giovanili, riguardano i vivai e un po' anche la competitività della Serie A, che è un fattore molto importante per tutti". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine del Meeting di Cl a Rimini. Per il ministro "il nuovo corso della Figc dipende soprattutto dalla capacità e dalla volontà della Federazione, perché io credo che l'autonomia sia un valore molto importante, che è affidato alla capacità di un sistema di autogenerarsi e di migliorarsi. Di sicuro abbiamo alle spalle esperienze che hanno portato delusioni e amarezze".