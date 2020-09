Milan, infortunio alla gamba destra per Ibrahimovic

Il Milan deve fare i conti con un infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non è sceso in campo per l'amichevole contro il Brescia (al suo posto in attacco Colombo) a causa di un trauma contusivo alla gamba destra. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma Stefano Pioli ha comunque deciso di tenerlo a riposo in via precauzionale, visto che giovedì sera i rossoneri dovranno affrontare lo Shamrock Rovers nel turno preliminare di Europa League. La situazione andrà monitorata nei prossimi giorni, ma Zlatan (così come il club) conta di essere titolare nel primo appuntamento chiave della stagione.