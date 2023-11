Milan, incontro Ibra-Cardinale: si decide il futuro di Zlatan

MILAN

Dopo il vertice di metà settembre, nuovo faccia a faccia tra il numero uno di RedBird e lo svedese

© Getty Images Giornata cruciale in casa Milan per il futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese e Gerry Cardinale sono infatti a colloquio in un hotel di Milano per definire i dettagli dell'eventuale ritorno dell'ex attaccante a Milanello. Oltre a una chiacchierata sugli ultimi risultati della squadra, Zlatan e il numero uno di RedBird quasi certamente approfondiranno l'argomento già discusso in un primo vertice a settembre, scendendo ulteriormente nei dettagli sul possibile ruolo di Ibra nel club.

Cappellino nero, felpa e pantaloni scuri, Zlatan si è presentato nell'albergo di Cardinale da solo e non ha rilasciato dichiarazioni concedendo solo un paio di selfie ad alcuni tifosi. Atteggiamento low profile che conferma l'importanza del momento. Secondo quanto trapela da giorni, del resto, sul fronte Ibra si registra una certa accelerata in casa Milan. E proprio il nuovo faccia a faccia con Cardinale potrebbe dare il via libera definitivo al coinvolgimento dell'ex bomber rossonero. Un coinvolgimento da definire con attenzione per mettere l'esperienza di Zlatan al servizio della squadra e non creare problemi all'ambiente e allo spogliatoio.

Un primo incontro tra Cardinale e Ibra era già andato in scena a settembre, ma allora i tempi non erano ancora maturi per arrivare a una fumata bianca e ridefinire il ruolo a Milanello dell'ex attaccante. Ora invece la situazione è completamente diversa e gli ultimi risultati del Milan sembrano aver convinto un po' tutti sulla necessità di un leader fuori dal campo come lo svedese per completare il gruppo rossonero e di un "consigliere speciale" per Cardinale.