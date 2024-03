Inchiesta Milan, Furlani scherza: "Sono ancora qua. Europa League? Ci piacerebbe vincerla"

A poche ore da Slavia Praga-Milan l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani si mostra disteso e tranquillo, tra il match di ritorno di Europa League e il ben più delicato momento societario. Arrivato in Repubblica Ceca per il tradizionale pranzo Uefa prima della partita, l'ad ha scherzato con i giornalisti che gli hanno chiesto novità riguardo alle indagini della Procura di Milano iniziate qualche giorno fa: "Ciao a tutti, sono ancora qua, come vedete".