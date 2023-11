Milan in emergenza: Loftus-Cheek in dubbio, ma Pulisic recupera

ULTIME ROSSONERE

L'inglese non si è allenato neanche oggi. Thiaw a parte, ma le sue condizioni non preoccupano. Davanti più Jovic di Okafor

© Getty Images Chiusa la parentesi degli impegni delle nazionali, in casa Milan si lavora per capire chi sarà a disposizione per la gara contro la Fiorentina. Già senza Olivier Giroud e Rafael Leao, Stefano Pioli potrebbe anche dover fare a meno in mediana di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese anche oggi non si è infatti allenato e resta in dubbio per la gara di sabato. Una situazione d'emergenza che, nonostante i recuperi di Calabria e Pulisic, costringerà il tecnico rossonero a mescolare un po' le carte.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, l'impressione è che al centro dell'attacco dovrebbe toccare all'ex viola Chukwueze . Reduce da ben tre partite con la Svizzera, a meno di colpi di scena, Noah Okafor dovrebbe partire infatti dalla panchina contro la Fiorentina. Con Reijnders sottopunta, nel 4-2-3-1 rossonero gli esterni offensivi poi dovrebbero essere Chukwueze e Pulisic. Rimasti entrambi a Milanello per recuperare, l'americano e il nigeriano presidieranno rispettivamente la corsia sinistra e destra. Tutto con Calabria tornato a disposizione e Thiaw che non si è allenato insieme al resto del gruppo, ma che al momento non desta preoccupazioni in vista dell'impegno contro la Viola.