Il Milan prepara una mezza rivoluzione a gennaio: pronti quattro acquisti

MANOVRE ROSSONERE

Cardinale vuole regalare a Pioli dei rinforzi per colmare le lacune evidenziatesi in questo primo scorcio di stagione

Un attaccante e un difensore sicuramente, un centrocampista e un terzino sinistro forse. Il mercato del Milan promette di dare spettacolo anche a gennaio, e non è da escludere una mezza rivoluzione. Sulla carta potrebbero arrivare quattro nuovi giocatori: il budget sarà importante ma non infinito. E allora ecco a possibili uscite, con le sirene turche sempre accese su Krunic. I nomi in entrata? Per l'attacco resistono David e Guirassy, sul fronte dei centrali fari su Kiwior (ex Spezia) e Badiashile, potenzialmente in prestito. Occhio pure all'occasione Assan Ouédraogo, promettente centrocampista minorenne tedesco dello Schalke 04 e all'ormai noto Juan Miranda, esterno ai saluti col Betis.

Iniziamo con un punto fermo: Cardinale ha intenzione di aprire il portafoglio nel mercato invernale per colmare subito alcune evidente lacune della rosa di Pioli. Che manchi un vice-Giroud, anzi qualcosa di più, è evidente: da qui la necessità di provare un assalto a Jonathan David del Lille (scadenza 2025, costo di circa 40 milioni di euro), oppure alla sorpresa Serhou Guirassy, autore di ben 15 gol con lo Stoccarda in 9 partite di campionato. Ha una clausola da 17 milioni di euro, ma la voglia di muoversi dalla Bundesliga solo a giugno. Attenzione però sempre alle potenziali occasioni: così ci si muoverà pure in difesa, dove si spera di assicurarsi un centrale con la formula del prestito. Kiwior dell'Arsenal e Badiashile del Chelsea sono due strade percorribili sulla carta.

Moncada sta valutando da tempo anche Assan Ouédraogo, il quale potrebbe essere il nome giusto per il centrocampo. Già a gennaio sì, per anticipare la folta concorrenza: La clausola da 12 milioni di euro per il 17enne mediano dello Schalle 04 è invitante, scrive La Gazzetta dello Sport, e sicuramente più facile da esercitare se dovesse salutare Krunic, per il quale il Fenerbahce è sempre in pressing. La necessità di un vice Theo Hernandez infine resta: Juan Miranda del Betis è il profilo giusto. A giugno arriverà con buona certezza, per un ingaggio anticipato l'ostacolo resta il corposo stipendio da 2 milioni di euro.