Milan, in difesa torna Kjaer ma resta l’emergenza: chance per un baby?

VERSO MILAN-MONZA

Uno tra Bartesaghi, Simic e Jimenez potrebbe avere minuti a partita in corso, a centrocampo non è ancora il momento del ritorno di Bennacer dal 1’

Mentre il Milan e i suoi tifosi cercano ancora di digerire la delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions (lunedì c’è il sorteggio per i playoff di Europa League), il campionato non concede tregua e a San Siro per il lunch match della 16esima giornata arriva il Monza dell’ex Galliani e di Raffaele Palladino, che è anche uno dei principali indiziati per prendere il posto di Pioli alla fine della stagione. L’emergenza infortuni che nelle ultime settimane ha colpito la difesa rossonera, che sarà anche priva di capitan Calabria espulso a Bergamo (quinto rosso in 15 partite, ndr), continua e continuerà a lungo, ma la buona notizia per la partita contro i brianzoli è il ritorno di Simon Kjaer, che è fermo dallo scorso 29 ottobre e rientra tra i convocati 53 giorni dopo l’ultima volta, ma si è allenato in gruppo e partirà dal primo minuto al fianco di Tomori.

Il ritorno in campo del danese riporta a sinistra Theo Hernandez, che nelle ultime partite si è adattato con fatica al ruolo di centrale, e a destra Florenzi, ma le condizioni fisiche non ottimali dell’ex Roma e soprattutto dello stesso Kjaer potrebbero spalancare le porte dell’esordio in Prima Squadra per uno dei giovani della Primavera che Pioli porterà in panchina. Se come probabile infatti Kjaer non avrà i 90’ nelle gambe, al suo posto potrebbe entrare Simic, che è un centrale, oppure Bartesaghi (per lui non sarebbe l'esordio, ndr), che si metterebbe a sinistra riportando Theo in mezzo. Nel caso invece fosse Florenzi ad avere bisogno di un cambio, Pioli potrebbe giocarsi la carta Alex Jimenez, classe 2005 che il club rossonero ha prelevato dal Real Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto e su cui le aspettative sono molto alte.

A centrocampo, dove non ci sarà Musah fermato da un affaticamento muscolare, sembrava che quella col Monza potesse essere la gara buona per il ritorno da titolare di Bennacer, ma Pioli ieri di fianco a Reijnders ha provato Pobega, che all’occorrenza potrebbe essere più utile dell’algerino per abbassarsi tra i difensori. Loftus-Cheek confermato in posizione più avanzata a supporto del tridente offensivo, che dovrebbe essere ancora quello formato da Pulisic, Giroud e Leao, anche se il gol a Newcastle ha dato fiducia a Chukwueze, che insidia l’ex Chelsea sulla destra, e il buon momento di forma di Jovic potrebbe regalare una maglia da titolare all’ex Fiorentina.

Dopo un lungo periodo di difficoltà (cinque gol in sei gare di Champions League), con la rimonta di Newcastle il Milan sembra aver recuperato tutta la sua forza offensiva, sia nei titolari e sia nelle tre alternative, e contro il Monza vista anche l'emergenza dietro ci sarà bisogno di tutti gli attaccanti. Quella contro i brianzoli sarà una bella cartina tornasole per capire se la vittoria in Inghilterra ha portato i rossoneri fuori dalla crisi.

