Gravina: "Agenzia di controllo dei bilanci delle società? Mai sentito parlarne"

LO SCONTRO

Il decreto legge preannunciato dal ministero dello Sport scuote il mondo del calcio: "Mesi fa Abodi mi ha solo accennato di una sua idea di rivedere i criteri di nomina dei componenti della Covisoc"

© Getty Images Preoccupazione e rabbia da parte della Federcalcio in merito alla creazione di un'Agenzia che in tempi brevi si dovrebbe occupare dei bilancio delle società di calcio (ma anche di basket). E a far sentire la voce del mondo del pallone è innanzitutto il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Non ho mai sentito parlare del progetto di istituire un'Agenzia di controllo sui bilanci delle società professionistiche prima di venerdì scorso. Mesi fa il ministro Abodi mi ha solo accennato di una sua idea di rivedere i criteri di nomina dei componenti della Covisoc, chi dice altre cose afferma il falso. Mi rammarica dover smentire una fonte non meglio identificata, io ci metto la faccia, nome e cognome, per rispetto della trasparenza e di tutti gli interlocutori dello sport e del calcio italiano", ha detto grvina all'Ansa.

La risposta di Gravina arriva dopo che fonti del ministero per lo Sport lo hanno tirato in ballo. "La bozza con l'articolo di legge che prevede la creazione dell'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle societa' sportive professionistiche non verra' riscritta. Ci saranno solo modifiche fisiologiche ma la sostanza non cambierà. Il presidente della Figc, Gravina, era al corrente da tempo del lavoro svolto sull'ideazione di tale Agenzia", la rivelazione delle fonti all'Ansa.

"Dunque l'impianto di fondo - hanno continuato al ministero - resterà quello, ma con alcuni accorgimenti se dal dibattito pubblico o istituzionale dovessero emergere idee valide". Dunque rimane il concetto di "agenzia indipendente che andrebbe a sostituire la Covisoc in sede di controllo bilanci e costi dei club, ma la decisione finale su ammissione o no dei club ai campionati spetterebbe sempre al consiglio federale. Dal ministero aggiungono che "il decreto correttivo introdotto nell'estate del 2023 prevede con legge statale che i controlli economico-finanziari debbano essere tempestivi ed efficaci e che solo i provvedimenti finali spettino alle federazioni".