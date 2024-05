Milan, corsa contro il tempo per la panchina: Gallardo il nome nuovo

MANOVRE ROSSONERE

Oggi contestazione a San Siro: i tifosi vogliono sapere il nome del nuovo tecnico, ma il club non si espone

© Getty Images Alta tensione in casa Milan sul fronte allenatore. In attesa di una presa di posizione ufficiale del club sul futuro ormai segnato di Stefano Pioli, i tifosi hanno deciso di alzare la voce e chiedere chiarimenti. A San Siro è attesa una dura contestazione contro il Genoa per lanciare un segnale forte e chiaro alla proprietà, ma per ora in via Aldo Rossi tutto tace e nel frattempo continuano a circolare tanti nomi per la panchina rossonera. Al momento in pole ci sarebbero Paulo Fonseca, tecnico del Lille, e Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ma nelle ultime ore è spuntata anche l'idea Marcelo Gallardo.

Vedi anche Milan Galtier: "Lusingato dalle voci sul Milan. Ma non hanno preso Lopetegui?"

Attualmente impegnato in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, l'argentino sarebbe il nome nuovo lanciato sul tavolo da Geoffrey Moncada per sostituire Pioli. Ipotesi che si aggiunge alle tante già filtrate nei giorni scorsi che hanno visto alternarsi nell'ordine e con differenti reazioni del popolo rossonero Antonio Conte, Julen Lopetegui, Thiago Motta, Paulo Fonseca, Mark van Bommel, Roberto De Zerbi e Christophe Galtier. Una lunga lista che di fatto sembra confermare la grande confusione sull'argomento in casa Milan e la necessità di prendere rapidamente una direzione più chiara e precisa per impostare il lavoro tecnico-tattico e le prossime mosse sul mercato.

Anche perché il tempo stringe e urge chiarezza di intenti su chi guiderà la squadra la prossima stagione. Data ormai per scontata l'uscita di Stefano Pioli, al momento l'impressione è che ora in via Aldo Rossi si stia lavorando soprattutto su tre fronti: Fonseca, Conceicao e Gallardo. I primi due sarebbero in cima alla lista dei desideri rossoneri, ma nelle ultime ore si starebbe facendo largo anche il "terzo incomodo".

Vedi anche Milan Milan, per la panchina rispunta Conceiçao: via ai contatti

Sponsorizzato da Moncada, Gallardo del resto ha già dimostrato di sapere vincere e potrebbe essere un'alternativa interessante. In carriera l'argentino ha conquistato un campionato in Uruguay con il Nacional e un campionato argentino e due Coppe Libertadores con il River Plate. Un discreto biglietto da visita che però non sembra convincere tutti a Milanello. Una parte della dirigenza rossonera, infatti, preferirebbe affidare la squadra a uno che conosce già la Serie A come Fonseca.