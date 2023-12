Palladino: "Con i rossoneri serve la partita perfetta. Ambiziosi come Berlusconi"

VERSO MILAN-MONZA

L'allenatore dei brianzoli ha parlato alla vigilia della sfida delle 12,30 di domenica a San Siro

"E' la prima volta che affrontiamo il Milan senza il presidente Silvio Berlusconi. Mi diceva sempre 'Chi ci crede combatte e vince'. Ecco, cercheremo di farlo per lui. Era molto ambizioso e dobbiamo proseguire su questa mentalità". Queste le parole dell'allenatore del Monza Raffaele Palladino alla vigilia della partita di domenica alle 12,30 a San Siro contro il Milan. "La classifica del Monza è decisamente bella. Vincere aiuta a vincere, dopo l'ultimo successo col Genoa questa è stata una bellissima settimana. Siamo soddisfatti del percorso ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Vogliamo segnare di più ma anche mantenere la solidità difensiva", ha aggiunto Palladino.

Parlando del Milan l'allenatore dei brianzoli ha detto: "Ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire. Questo è lo spirito della grande squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile e complicata. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla. Dobbiamo fare la prestazione, poi sono certo che il Monza possa fare bene. Lavoriamo per giocarcela con tutti. Poi dobbiamo lavorare sui dettagli, non andare sotto per primi è un aspetto fondamentale. E' ovvio che sia con la Juventus che contro il Genoa poi abbiamo subito rischiato di subire gol, e dobbiamo migliorare questo piccolo ma importante aspetto. Galliani? Sicuramente è una settimana particolare per lui, sarà un'emozione forte. Ci sta sempre vicino e ora dobbiamo essere noi vicino a lui per cercare di fare i primi punti contro il Milan da quando siamo in Serie A".

Sui singoli ha poi aggiunto: "Andrea Colpani sa cosa voglio da lui. Deve continuare a lavorare, sia sul campo che fuori come la cura dell'alimentazione e della preparazione in palestra. Lo so che può fare di più e deve farlo. Gli avversari adesso lo conoscono. Sulla trequarti poi l'assenza di Caprari pesa, ci manca tanto ma chi l'ha sostituito ha fatto bene. Dany Mota Carvalho, Vignato e Machin hanno le potenzialità per mantenere il suo livello. Per il recupero ci vuole ancora un pò di tempo. Abbiamo recuperato tutti, sia Izzo che Vignato. Ho avuto risposte molto positive. L'unico indisponibile sarà Pablo Marì".