Il Chelsea irrompe su Osimhen e gioca la carta Lukaku per il Napoli

Per Romelu Lukaku si prospetta un'altra estate da protagonista delle cronache di mercato: il futuro del belga, in prestito alla Roma ma di proprietà del Chelsea, è infatti ancora tutto da decifrare. La sola cosa certa è che, esattamente come un anno fa, non rientra nei piani del Blues. La possibilità che possa restare in giallorosso alle stesse condizioni pattuite l'agosto scorso - prestito secco - è alquanto bassa al momento, ma non si può escludere. Così come, tuttavia, all'orizzonte si profilano nuovamente le sirene arabe respinte un anno fa. La novità, clamorosa, è rappresentata però oggi dalla pista Napoli, con il destino di Lukaku strettamente legato a quello di Osimhen.