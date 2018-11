Milan, in arrivo due turni di stop per Higuain

13/11/2018

Niente Lazio, e già così, per il Milan, la punizione è pesante eccome. Per il resto tocca aspettare l'ora di pranzo, quando il Giudice Sportivo emetterà il suo verdetto. Vada come vada, è la giornata di Gonzalo Higuain, perché, raffreddati gli animi surriscaldati oltre modo da un complicato Milan-Juve, quello che rimane è l'attesa per la squalifica che fermerà il Pipita. Una o due giornate, difficile se non impossibile che si possa andare oltre, ma tra l'assenza certa contro la Lazio e quella possibile o probabile contro il Parma c'è di mezzo un mare che vale un pezzettino di rincorsa Champions.



Ma cosa dice il regolamento? Dice che "in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara" scattano due turni di squalifica. Non se ne esce, anche se Higuain si è prontamente scusato e anche se il labiale - "ammonisci sempre me" - non è dei peggiori che si siano sentiti su un campo di calcio.