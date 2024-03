Milan, il trascinatore Pulisic torna sull'episodio contro la Lazio: "Non avevo visto niente, non sono antisportivo"

Milan, 1-0 all'Empoli: decide l'asse Okafor-Pulisic



































In gol contro Monza, Slavia Praga ed Empoli, Christian Pulisic nei primi mesi del 2024 si è trasformato nel leader tecnico del Milan di Pioli. Anche contro la Lazio è stato decisivo facendo espellere due avversari, ma proprio sull'episodio contestato con Pellegrini lo statunitense ha voluto ribadire la propria innocenza: "Non ho visto niente dietro di me, ho semplicemente continuato a giocare finché la situazione non è degenerata - ha commentato dopo il gol all'Empoli -. Non avevo intenzione di fare qualcosa di antisportivo, chi mi conosce bene lo sa, poi gli altri possono dire quello che vogliono ma contro la Lazio non ho nulla".