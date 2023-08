Milan, il temibile Juric arriva a San Siro: Pioli ha due assi nella manica

VERSO MILAN-TORINO

Prima uscita stagionale per i rossoneri al Meazza contro il Torino: grande attesa per Reijnders

Con 25 minuti di alto livello a Bologna il nuovo Milan ha fatto già innamorare i tifosi. Merito soprattutto dei nuovi arrivati: Reijnders e Pulisic su tutti. Ma adesso viene il difficile: confermarsi e splendere pure in quel di San Siro. Stasera la grande occasione contro il Torino, un vero osso duro per i meneghini. Servirà anche la carica del Meazza, tutto esaurito nell'ultimo sabato di agosto, per superare l'ostica truppa di Juric: i precedenti con l'allenatore croato degli ultimi due anni gridano vendetta sulla sponda meneghina.

Cinque incroci e solo due vittorie per il Milan: per il resto un pareggio e ben due ko. Uno di questi in Coppa Italia, con tanto di eliminazione agli ottavi. Servirà quindi la versione migliore: Pioli si fida, e tanto, del nuovo attacco rossonero, apparso già in palla. Pulisic e Giroud duettano che una bellezza, si attende il primo timbro di Leao, andato vicinissimo alla rete al Dall'Ara. La qualità dei rossoneri, rispetto ad un anno fa, è salita: il Milan scommette su questo per far di un sol boccone il Torino, fermato sul pari col neo-promosso Cagliari all'esordio.

Pioli confermerà in toto l'undici di Bologna, compreso Reijnders: i tifosi rossoneri sono assai curiosi di vedere in casa l'olandese, capace di non sbagliare nemmeno un passaggio nella prima uscita ufficiale. Passaggi verticali e tocchi morbidi: il nuovo asso del Milan vuole continuare a stupire per prendersi, definitivamente, le chiavi del centrocampo.