Milan, il messaggio di Ibra: "Non me ne sono mai andato"

Zlatan Ibrahimovic ha un messaggio d'amore per il Milan, all'indomani della sofferta vittoria in Coppa Italia contro il Torino che è valsa il passaggio in semifinale: "Non me ne sono mai andato". Una frase semplice, ma piena di significato per il popolo rossonero, pubblicata su Twitter e Instagram per ricordare ai suoi tifosi che il legame con quei colori non si è mai dissolto, nonostante 7 anni e mezzo di lontananza.