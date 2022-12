Milan, il ko di Origi preoccupa: esami al ritorno da Dubai, Salernitana a rischio

MILAN

Buone notizie invece da Maignan, Calabria e Saelemaekers, che alla ripresa dovrebbero esserci regolarmente

Maldini e Pioli oggi faranno il tifo per la Francia di Theo e Giroud, ma nel ritiro di Dubai il Milan continua a preparare la rimonta scudetto sul Napoli e per il tecnico rossonero arrivano notizie dolciamare in vista del ritorno in campo del 4 gennaio a Salerno. A preoccupare maggiormente sono le condizioni di Divock Origi, che ha saltato l’amichevole contro il Liverpool per un risentimento muscolare lamentato dopo la partita di lunedì contro l'Arsenal e che si sottoporrà ad esami strumentali al rientro della squadra a Milano, fissato per il 20 dicembre. Buone notizie invece da Maignan, Calabria e Saelemaekers.

Il portiere francese sta proseguendo con la sua tabella di marcia verso il suo recupero completo dall’infortunio al polpaccio, ma l’idea è quella di procedere con la massima cautela e quindi al momento sembra improbabile che possa scendere in campo contro il Psv il 30. L’obiettivo è evitare ricadute e riaverlo al meglio per la ripresa del campionato.

Procede senza intoppi anche il recupero del capitano, Davide Calabria, fuori per un infortunio muscolare dalla partita di Empoli del 1° ottobre. Il terzino sembra essersi messo l'infortunio alle spalle, negli ultimi giorni ha aumentato il lavoro in gruppo ed è ormai vicino il suo rientro in campo. Già rientrato, e anche con gol invece Saelemaekers, che si è messo alle spalle la distorsione al ginocchio di Empoli ed è apparso uno dei più in palla.

Maignan, Calabria e Saelemaekers con la Salernitana dovrebbero esserci, ma se Pioli ha ritrovato i suoi titolari sulla fascia destra, ora si interroga su chi schierare in attacco. Ibra continua nel suo percorso di recupero ma dovrebbe rientrare solo a metà gennaio, Origi al momento è in forte dubbio e Giroud tornerà dal Qatar probabilmente bisognoso di tirare il fiato, quindi ad oggi il favorito sembra essere Ante Rebic. In questi giorni però Pioli sta provando De Ketelaere anche nel ruolo di punta, per altro già ricoperto a Bruges in diverse occasioni, e non è da escludere che a Salerno sia proprio il belga a giocare davanti.

