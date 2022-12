Amichevoli, Arsenal-Milan 2-1: Odegaard e Nelson stendono i rossoneri

DUBAI SUPER CUP

Gunners avanti di due gol nel primo tempo, inutile la rete di Tomori nel minuti finali

L’Arsenal si aggiudica l’amichevole con il Milan valida per la Dubai Super Cup 2022: 2-1 il risultato a favore dei Gunners grazie alle reti di Odegaard e Nelson nel primo tempo, Tomori di testa accorcia le distanze al 77’ ma non basta. Poi gli uomini di Arteta si aggiudicano anche la lotteria dei rigori per l’assegnazione di un punto addizionale e conquistano così la Coppa. Milan di nuovo in campo a Dubai venerdì contro il Liverpool.

Milan-Arsenal, le foto dell'amichevole















































Vince l’Arsenal 2-1 contro il Milan l’amichevole valida per la Dubai Super Cup 2022. Ancora privo dei nazionali, Pioli prova Pobega terzino sinistro e dà fiducia a Vranckx a centrocampo di fianco a Tonali. C’è anche Adli nel ruolo di trequartista dietro all’unica punta Origi. E’ proprio di Origi il primo lampo all’11’, il belga si gira alla grande e poi scheggia la traversa con un tiro a giro. Passano dieci minuti ed è invece dentro l’altrettanto bel tiro di Odegaard su punizione, Tatarusanu sta a guardare ed è 1-0 Arsenal. Origi ha la grande occasione del pareggio poco dopo la mezz’ora ma è impreciso di testa, cinico invece l’Arsenal quando raddoppia al 42’ su tiro di Nelson. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la reazione rossonera fatica ad arrivare, almeno fino al 77’ quando un lampo di Tomori di testa su punizione di Tonali accorcia le distanze. L’assalto finale del Milan però non ha esito e al 90’ è 2-1 Arsenal.

Dopo il triplice fischio, vanno comunque di scena i rigori per aggiungere un punto in classifica alla squadra che si aggiudica la lotteria dal dischetto, qui vince ancora l’Arsenal 4-3 e arriva anche la conquista del trofeo. Per i rossoneri errori di Brahim Diaz e Krunic, mentre Lazetic ha battuto Hein con un cucchiaio. Prossimo appuntamento rossonero con la Dubai Super Cup questo venerdì, 16 dicembre, alle 16.30 contro il Liverpool in una sfida che rievoca grandi sfide e ricordi, più o meno piacevoli, a livello europeo.

