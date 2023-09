Milan, il bomber ce l'hai in casa: è Camarda show in Europa

DA BLINDARE

Appena 15enne, il bomber milanese si è già fatto notare stabilendo un record italiano. I rossoneri gongolano

Le tante occasioni sprecate dal Milan in Champions League hanno riportato in auge il tema centravanti. Giroud, tutt'altro che esaltante col Newcastle, ha ormai 36 anni, e il vice Jovic, arrivato al gong del mercato, sembra più una soluzione di ripiego che altro. Serve il bomber del futuro, e la soluzione potrebbe già essere in casa. Trattasi di Francesco Camarda, classe 2008, approdato in anticipo, vista l'età, nella Primavera di Abate.

Il 15enne di Milano, dichiaratamente rossonero, ha il gol nel sangue e lo ha dimostrato pure ieri in Youth League, al suo esordio europeo. Una rete su rigore e un'altra da punta vera nel 4-0 rifilato dalla Primavera al Newcastle che lo hanno fatto diventare il più giovane italiano a segnare nella competizione europea per giovani. A colpire sono le movenze da attaccare vero nonostante la giovane età: lo sa bene pure il Milan, che ha già iniziato le manovre per blindarlo al più presto.

I rossoneri hanno intenzione di proporgli il primo contratto da professionista, cosa fattibile non appena Camarda avrà compiuto i 16 anni, ossia il prossimo 16 marzo. Moncada dovrà giocare d'anticipo per avere la meglio sulle big europee, pronte a beffare i meneghini a suon di contratti milionari.