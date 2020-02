Milan, Ibrahimovic al lavoro in palestra: allenamenti durissimi

Trentotto anni e non sentirli, questo potrebbe benissimo essere il sottotitolo del video pubblicato dal Milan su Instagram. Nella clip si vede Zlatan Ibrahimovic, classe 1981 appunto (compirà gli anni ad ottobre), che si allena in palestra con attrezzi, corde e specifiche palle da esercizio. La cultura dello svedese è risaputa, per essere decisivi in Serie A a certe età l'unico modo è lavorare, lavorare, lavorare. Un motto che Ibra dimostra essere suo, non importa quale sia la carta d'identità.