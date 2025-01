Milan, Ibrahimovic: "Tra Calabria e Conceiçao tutto risolto velocemente. Può sembrare brutto, ma meglio succeda"

La lite in campo tra Calabria e Conceiçao nel post di Milan-Parma ha fatto non poco rumore in casa rossonera. A riportare la calma nella pancia di San Siro ci ha dovuto pensare anche Zlatan Ibrahimovic che, in occasione della presentazione di Walker, è tornato su quanto successo domenica. "Siamo davanti a una situazione che ha visto protagonisti due con grande adrenalina che vogliono vincere - ha spiegato Zlatan in conferenza stampa -. A me sono successe cose del genere. Era già tutto risolto ancora prima di entrare nello spogliatoio. Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere".