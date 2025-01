Milan, ecco Walker: "Porto leadership ed esperienza, ho vinto tanto ma non mi basta"

Kyle Walker si presenta ai tifosi del Milan: "Giocare per questo club è qualcosa di fantastico - le parole del difensore inglese in conferenza -. Era una grande ambizione per la mia carriera, provare una nuova esperienza. Ho pensato che questa fosse un'ottima opportunità per esprimere il mio talento. Se ho parlato con qualche ex Milan? Sì, ho parlato con uno dei grandi (rivolgendosi con lo sguardo a Ibrahimovic, ndr) prima di venire qua. Lui mi ha chiarito il concetto che la società vuole fare bene. Il Milan è andato a vincere la Supercoppa,e questo è un buon inizio. Le cose in campionato non stanno andando granché, in Champions invece sì e ci basta un solo punto per evitare i playoff. Io porto la mia esperienza e la mia leadership. Abbiamo i giocatori giusti, le figure dietro le quinte che stanno facendo le cose giuste per riportare questo club in alto".