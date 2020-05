Milan, Ibrahimovic torna in Italia lunedì

ECCO LA DATA

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare dal Milan. L'attaccante, che ha trascorso le ultime settimane nella sua Svezia, è atteso a Milano nella giornata di lunedì: dopo gli ultimi contatti avvenuti in giornata con i dirigenti rossoneri, ha prenotato un volo che lo riporterà a Milano da Stoccolma. Ibrahimovic dovrà osservare la quarantena a casa e sottoporsi allo screening medico prima di tornare ad allenarsi a Milanello.

Ibra, che nelle ultime settimane si è allenato in gruppo con l'Hammarby, andando anche in gol nell'amichevole a porte chiuse alla Tele2 Arena di Stoccolma, aveva già dato ai dirigenti rossoneri massima disponibilità a rientrare appena fossero arrivate notizie certe sulla ripresa del campionato. Certezze non ce ne sono ancora ma lo svedese ha comunque deciso di preparare le valigie e di tornare a vivere da vicino il mondo rossonero. A Milano quarantena poi allenamenti individuali. Per ora,