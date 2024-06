Milan, Ibrahimovic svela tutto: giovedì in conferenza l'annuncio di Fonseca

NUOVO MILAN

Lo svedese, per la prima volta nelle vesti di dirigente rossonero, parlerà in conferenza stampa

Zlatan Ibrahimovic è pronto a parlare e - a grande richiesta da parte del popolo rossonero - spiegare questa fase del progetto del Milan. L'ex fuoriclasse, ora dirigente milanista, parlerà per la prima volta dal suo ritorno in società nelle nuove vesti e nella conferenza stampa fissata per giovedì 20 giugno mattina, oltre a illustrare le prossime mosse del club, ufficializzerà il nuovo corso targato Paulo Fonseca.

Nelle nuove vesti Ibrahimovic è protagonista da dicembre con il Milan, ma da consulente di Cardinale in molti - a partire dai tifosi - si sono chiesti i reali compiti dello svedese, alla prima esperienza dietro la scrivania. Nel nuovo corso della società rossonera, dopo l'esonero di Stefano Pioli proprio Zlatan prenderà in mano la situazione, studiando e impostando la via da seguire.

Dei propri compiti e del progetto del Milan, Ibrahimovic parlerà in conferenza stampa il 20 giugno cogliendo l'occasione per la prima decisione importante, l'assunzione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero.