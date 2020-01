Milan, Ibrahimovic subito gol e assist in amichevole

La seconda avventura rossonera di Zlatan Ibrahimovic è iniziata con ciò che lo svedese sa fare meglio: gol e assist. Nell'amichevole di Milanello contro la Rhodense, il nuovo acquisto del Milan ha giocato 45 minuti trovando il gol del momentaneo tre a zero e fornendo un assist vincente a Calhanoglu. Per Ibra una sgambata durata solo un tempo così come per i compagni, prima di dare il cambio alle riserve nella preparazione alla sfida contro la Sampdoria.